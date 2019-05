La La Anthony sarà la moglie di Brian Austin Green nel revival di Beverly Hills 90210

La La Anthony interpreterà la moglie di Brian Austin Green nel revival di Beverly Hills 90210, come riportato in queste ore da The Wrap. Anthony apparirà nel ruolo ricorrente di Shay, un'artista del pop e dell'hip-hop e moglie di David, uno personaggi storici dello show. Shay viene descritta come 'capofamiglia' e 'con i piedi per terra'.

Il personaggio di Shay lavora mentre David si prende cura dei loro tre figli. La La Anthony si tratta del primo membro del cast del revival che non ha recitato nella serie originale.

Beverly Hills 90210 debutterà nel mese di agosto e vedrà il ritorno del cast originale con Jason Priestley nel ruolo di Brandon, Shannen Doherty in quello di Brenda, Jennie Garth nelle vesti di Kelly, Gabrielle Carteris nel ruolo di Andrea, Tori Spelling in quello di Donna, Ian Ziering nelle vesti di Steve e Brian Austin Green in quelle di David.



La nuova serie è basata sul concept di Chris Alberghini, Mike Chessler, Tori Spelling e Jennie Garth. I produttori esecutivi saranno, tra gli altri, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Brian Austin Green, Ian Ziering e Jason Priestley. La produzione è affidata a CBS Television Studios.

Fox ha presentato in anteprima lo show all'inizio di maggio, con un primo trailer dello show che includeva il cast originale.

Patrick Sean Smith ha abbandonato il suo ruolo da showrunner, mansione che condivideva insieme a Paul Sciarrotta, con Alberghini e Chessler come co-showrunner. Sciarrotta era membro dello staff degli sceneggiatori.