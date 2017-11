La BBC elimina lo speciale con Ed Westwick, Ordeal By Innocence

Ed Westwick non apparirà nemmeno in. A causa del tormentone mediatico a cui in questi giorni è sottoposto l'ex attore di, lanon lavorerà con lui fino a quando la questione non sarà risolta.

Quindi è stato cancellato dal palinsesto BBC lo speciale natalizio dal titolo Ordeal By Innocence, tratto dalle pagine di Agatha Christie e Westwick - pare per sua stessa scelta - non apparirà nemmeno nella serie White Gold.

Ecco il comunicato ufficiale della BBC: "Queste sono accuse molto serie che Ed Westwick ha strenuamente negato. La BBC non sta giudicando in nessun modo ma, fino a quando la questione non sarà risolta, non includeremo Ordeal by Innocence nel palinsesto. E la compagnia di produzione indipendente che realizza la serie White Gold ci ha informati che Ed Westwick ha messo in pausa il suo lavoro con loro per sistemare la questione delle accuse."

Le riprese di White Gold 2 sono iniziate in ottobre e la serie va in onda sulla BBC in Gran Bretagna e viene trasmessa a livello globale da Netflix.

La miniserie in 3 parti, Ordeal By Innocence con Bill Nighy, doveva andare in onda sulla BBC durante le festività natalizie. Per ciò che riguarda i diritti di programmazione negli USA, sappiamo che l'accordo è stato concluso da Amazon ma, per adesso, non sappiamo cosa abbia in mente il servizio di streaming al riguardo.