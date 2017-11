La BBC sta sviluppando una serie tv su I Miserabili!

Lasvilupperà una serie televisiva su. Molte sono state le versioni e gli adattamenti del romanzo e l'ultimo, in ordine di tempo, è il film del 2012, con un organico pieno di stelle hollywoodiane di prima grandezza.

La pellicola, diretta da Tom Hooper vide un cast incredibile composto da Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Russell Crowe e Sacha Baron Cohen. In molti, e a ragione, potevano pensare che questa fosse la versione definitiva de I Miserabili, ma pare che non sia così e la BBC è pronta a portare la storia sul piccolo schermo.

Il sito The Knowledge ha riportato che la BBC avrebbe in programma di iniziare le riprese della nuova serie tv all'inizio del prossimo anno e la produzione si svolgerà principalmente in Belgio e, una minima parte, nel nord della Francia. L'autore Andrew Davies, che ha lavorato ad House of Cards e a Il Diario di Bridget Jones, è al comando del progetto.

Che ne dite? Secondo voi c'è bisogno di una nuova versione de I Miserabili? Diteci come la pensate nei commenti!