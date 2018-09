La belva deve morire: BBC svilupperà una serie TV basata sul romanzo di Cecil Day-Lewis

BBC si prepara ad ampliare ulteriormente il suo catalogo di programmi originali. Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, l'emittente britannica sarebbe intenzionata a sviluppare una serie TV basata su La belva deve morire, celebre romanzo di Cecil Day-Lewis.

L'obbiettivo della BBC consiste nel trasformare la serie in un detective drama. Attualmente senza un titolo ufficiale, il progetto seguirà la storia di Frank Cairns, uno stimato scrittore che trama l'omicidio perfetto ma finisce per lavorare insieme ad un detective di alto livello per ripulire il suo nome.

Lo show sarà prodotto da Scott Free London, impegnato in passato con la serie britannica Taboo, e scritto da Gaby Chiappe. Al momento è ancora presto per conoscere il cast che ne farà parte e una probabile finestra di lancio.

La belva deve morire (The beast must die) è stato pubblicato nel 1938 ed ha ottenuto un grande successo. Nel romanzo, il giovane figlio di Cairns rimane ucciso in un incidente stradale ed è per questo che lo scrittore vuole a tutti i costi catturare l'autista responsabile della sua morte.Ma quando la vittima prevista viene trovata morta, Cairns diventa il principale sospettato, e insiste sul fatto che è stato incastrato. Per dimostrare la sua innocenza e svelare il mistero che circonda il caso, quest'ultimo si avvale dell'aiuto del suo vecchio amico detective privato Nigel Strangeways.

Cecil Day-Lewis è stato un poeta e scrittore di origini irlandesi, che ha utilizzato lo pseudonimo di Nicholas Blake per buona parte delle sue opere. Ovviamente è noto anche per essere stato il padre del premio Oscar Daniel Day-Lewis, reduce da una magistrale interpretazione ne Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson.