La casa di carta: le riprese della serie spagnola arrivano a Firenze

Si aggireranno per un giorno tra le vie di Firenze i membri della troupe e del cast di La casa di carta, serie spagnola distribuita in Italia da Netflix, che il 4 gennaio gireranno alcune scene della terza stagione dello show nel capoluogo toscano. La casa di carta ha riscosso successo con le prime due stagioni e i fan sono in attesa della terza.

Il set verrà allestito tra piazza del Duomo al mattino e piazzale Michelangelo nel pomeriggio. Al momento non si conoscono i dettagli della terza stagione di La casa di carta, anche se è stato confermato che tornerà il cast al completo.

Ci sarà invece un cambio di location: dopo la Zecca di Stato sarà la volta della compagnia Telefonica di Madrid.

Ovviamente non si conoscono nemmeno le circostanze che porteranno la trama a deviare verso Firenze, location che dovrebbe comunque riguardare poche sequenze e quindi teoricamente una parte marginale della trama.

Il cast de La casa di carta comprende Úrsula Corberó, Álvaro Monte, Itziar Ituño, Paco Tous e Alba Flores.

La casa di carta ha ottenuto diversi riconoscimenti, sia in ambito nazionale che in quello internazionale. Tra i premi più importanti anche l'International Emmy Award, quale miglior come miglior serie drammatica.

Ora non resta che attendere ulteriori dettagli sulla trama della terza stagione che verrà pubblicata ancora su Netflix.