La Casa di Carte: Berlino e il Professore alla galleria degli Uffizi

Nelle scorse ore gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso, protagonisti della fortunata serie Netflix La Casa di Carte, hanno approfittato di una pausa delle riprese in corso a Firenze per far visita alla Galleria degli Uffizi.

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, li ha accolti con una simpatica battuta: "Spero non siate qui per organizzare un colpo!"

Potete vedere le foto di rito nella gallery in calce all'articolo.

Ricordiamo che le riprese della terza stagione de La Casa di Carta sono attualmente in corso. Nei nuovi episodi faranno il loro debutto Hovik Keuchkerian (Bogotà), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e il già annunciato Rodrigo de la Serna (l’Ingegnere). Tra i grandi ritorni ricordiamo invece quelli di Ursula Corbero (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Itziar Ituno (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Colonnello Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez).

Inoltre, a parte la presenza piuttosto scontata del creatore della serie Alex Pina e del regista Jesús Colmenar, va segnalato il sorprendente ritorno di Berlino (Pedro Alonso), morto alla fine della rapina nella parte 2 della serie.

La Casa di Carta, con le prime due parti lanciate nel 2018, è la serie in lingua non inglese più vista sulla celebre piattaforma di streaming on demand. La serie è prodotta da Vancouver Media.

Vi ricordiamo, inoltre, che Netflix ha di recente annunciato un accordo multiplo con il creatore della serie Alex Pina.