La costumista di Daredevil 3 conferma la presenza di Bullseye?

Non sempre i rumor trovano conferma sul web, ma altre volte vengono confermati indirettamente da foto e video dal set o da addetti ai lavori. E' il caso della terza stagione di Daredevil che, secondo i report, dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno su Netflix.

Stando ad alcune informazioni trapelate in rete qualche giorno fa, nella terza stagione di Daredevil debutterà il personaggio di Bullseye, la storica nemesi del supereroe dei fumetti della Marvel. Ad interpretarlo dovrebbe esserci Wilson Bethel, annunciato come parte del cast mesi fa e il cui ruolo è sempre stato tenuto top-secret dalla produzione.

A confermare questo rumor potrebbe esser stata la costumista Liz Vastola. Ieri sera, la Vastola ha diffuso su Instagram la foto di una maglietta ufficiale della produzione consegnata al cast tecnico. Niente di grave, visto che capita per ogni produzione ma... la maglietta avrebbe confermato, indirettamente, la presenza dello storico villain. Vastola ha immediatamente rimosso il post (per questo non possiamo segnalarvelo!); la maglietta mostrava il logo della serie con al centro un bersaglio, tipico 'logo' di Bullseye nei fumetti. Che questa sia una conferma? Il logo più la rimozione immediata del post fa pensare di sì, chiaramente, ma attendiamo comunque ulteriori conferme (o eventuali smentite) in merito.