La DC lancia ufficialmente il servizio streaming: ecco il nome ed i contenuti

Come anticipato in questi mesi, la DC Entertainment e la Warner Bros. hanno annunciato il loro servizio digitale streaming ed ha un nome molto semplice: si chiamerà DC Universe.

Il servizio, pensato per i fan più accaniti dell'Universo della DC, proporrà serie televisive in live-action esclusive e serie d'animazione sempre nuove incentrate sui personaggi della scuderia. Il primo sarà, ovviamente, Titans, serie televisiva in live-action sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti e Sarah Schechter. In questo adattamento televisivo Dick Grayson torna dall'ombra per guidare un team di supereroi tra i quali Starfire, Raven e molti altri.

Ma non solo. Nel servizio streaming - che continuerà poi ad espandersi nel corso del tempo - vedremo anche Young Justice: Outsiders, nuova serie d'animazione incentrata sul popolare team della DC. Le prime due stagioni, acclamate da pubblico e critica, sono andate in onda su Cartoon Network; questa terza, voluta fortemente dai fan, debutterà direttamente su DC Universe.

Infine annunciata anche la serie animata su Harley Quinn, sviluppata da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey. La serie promette di esplorare Harley Quinn dopo la fine della sua turbolenta relazione con il Joker; nel serial vedremo anche altri personaggi iconici dell'universo di Batman tra i quali Poison Ivy.



Il servizio verrà lanciato a fine anno.