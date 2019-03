La Disney è interessata ad una serie di Star Wars incentrata sugli Ewok?

Disney+, la piattaforma streaming della major statunitense, è in dirittura d'arrivo, portandosi dietro una lista di potenziali serie di Star Wars. Tra queste, nei vociferati progetti in via di sviluppo, potrebbe esserci un serial totalmente incentrato sugli Ewok.

Il rumor proviene da Slash Film, solitamente autorevole in ambito di blockbuster e progetti molto attesi. Stando alle loro informazioni, sembrerebbe che la Disney sia accarezzando l'idea di realizzare una serie televisiva totalmente incentrata sui piccoli abitanti della Luna boscosa di Endor.

Come specifica il sito, si tratta di ipotesi "molto preliminari", che potrebbero essere smentite o accantonate nei prossimi mesi. Tuttavia, è interessante notare che, se il tutto venisse confermato, il progetto potrebbe andare ad incastrarsi nelle seconda ondata di progetti televisivi, il cui rilascio su Disney+ è previsto per i mesi successivi al lancio della piattaforma.

Potrebbe anche darsi che, come si è già iniziato a rumoreggiare, la serie possa semplicemente vedere la presenza degli Ewok in un ruolo di comprimari, piuttosto che di protagonisti principali della storia. Addirittura, il sito specula sulla possibilità che, nei piani della Disney, vi sia l'intenzione di realizzare uno show animato, rivolto quindi ad un'audience molto variegata.

Se il tutto dovesse andare in porto, gli appassionati potranno dunque prepararsi al ritorno in scena dei simpatici personaggi, apparsi per la prima volta sul grande schermo ne Il Ritorno dello Jedi. Successivamente, la Lucasfilm ha prodotto due film per ragazzi, incentrati sugli Ewok, titolati L'Avventura degli Ewoks e Il Ritorno degli Ewoks. Va inoltre menzionata la serie animata Ewoks, realizzata negli anni '80 e durata tre stagioni.

E voi, apprezzereste l'idea di vedere i personaggi all'interno di questo nuovo progetto televisivo? Diteci la vosta, come di consueto, con un commento qui sotto!