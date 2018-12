La dodicesima stagione di Doctor Who andrà in onda nel 2020

Variety ha reso noto che Doctor Who tornerà sul piccolo con schermo nei primi mesi del 2020, con Jodie Whittaker nuovamente nei panni del primo Dottore donna della storia dello show. BBC ha rinnovato la serie grazie agli ottimi numeri registrati nel Regno Unito e al grande successo ottenuto anche negli Stati Uniti.

Con 11 milioni di spettatori, il primo episodio dell'undicesima stagione si è imposto come secondo esordio migliore dell'anno per una serie drama e miglior debutto della serie per quanto riguarda gli ultimi dieci anni. Gli ascolti sono andati man mano calando fino ad arrivare ai 5 milioni del nono episodio, chiudendo con l'episodio finale a 5.3 milioni. Secondo i tabloid inglesi gli spettatori avrebbero reagito negativamente al troppo "politically correct" dello show, ma dopo l'eccezionale debutto dovuto soprattuto alla novità Jodie Whittaker un calo di ascolti risultava ampiamente pronosticabile.

La stagione è stata comunque un successo rispetto all'ultima andata in onda. Con una media di 8.4 milioni di spettatori l'esordio della Whittaker supera infatti di gran lunga la media di 6 milioni registrata dall'ultima apparizione di Peter Capaldi nei panni del Dottore.

L’ultimo episodio della stagione 11 è andato in onda recentemente su BBC One, mentre il debutto del nuovo Dottore è atteso in Italia per il 20 gennaio 2019 su Rai 4. Durante le feste uscirà anche l'episodio speciale di Capodanno, intitolato "Who's Year's Day", che andrà in onda proprio il 1° gennaio. Date un'occhiata alla nostra recensione!