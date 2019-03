La Doom Patrol incontra il team originale nel promo del sesto episodio

DC Universe ha diffuso in rete "Doom Patrol Patrol", primo promo dedicato al sesto episodio di Doom Patrol in cui i protagonisti conosceranno il gruppo di eroi originale, ormai ritiratosi. L'episodio andrà in onda il prossimo 22 marzo.

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio: "Jane Larry e Rita visitano la school dove si è ritirata la Doom Patrol originale. Nel frattempo, Cliff e Vic legano grazie ai loro reciprochi problemi paterni."

Lo show si presenta come una re-immaginazione del classico team di eroi guidato dal Dr. Niles Caulder e formato da Cyborg, Crazy Jane, Robotman, Elasti-Girl e Negative Man. Reduci da incidenti terribili che hanno donato loro poteri straordinari, i membri del team sono rimasti sfigurati, e dopo un periodo molto difficile vengono riuniti dal Dr. Caulder all'interno di un superteam di supereroi. Recentemente è stato introdotto nel cast Mark Sheppard nei panni di Willoughby Kipling.

La prima stagione di Doom Patrol ha debuttato lo scorso 15 febbraio su DC Universe, nuovo servizio streaming non ancora disponibile in Italia. Al momento non è ancora stata annuncia la distribuzione Italia neanche per Swamp Thing, Young Justice: Outsider e la serie animata dedicata ad Harley Quinn, altri attesi show targati DC Universe. Sappiamo però che la prima serie uscita sulla piattaforma, ovvero Titans, è attualmente disponibile su Netflix.