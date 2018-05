La fine sta arrivando nel nuovo teaser trailer della quarta stagione di 12 Monkeys

Sono stati rilasciati un nuovo teaser trailer e un nuovo poster per la quarta stagione della serie TV SYFY 12 Monkeys. La stagione finale dello show, composta da 11 episodi, andrà in onda in un evento di quattro settimane (un mese) e si concluderà con una puntata di due ore.

Sebbene questo tipo di programmazione possa sembrare inusuale, i fan della serie ricorderanno certamente che la trasmissione della terza stagione di 12 Monkeys è stata ancor meno convenzionale. Infatti, tutti e 10 gli episodi sono stati trasmessi in un solo Weekend nel Maggio scorso.

Ora, un nuovo e minaccioso trailer per la stagione conclusiva, che potete trovare in apertura della news, rivela che "la fine sta arrivando" e offre un breve assaggio su ciò che vedremo in questo ciclo finale di episodi. Il teaser termina con un personaggio sconosciuto che impugna una spada medievale insanguinata dietro la nuca di Cole (Aaron Stanford). Inoltre, lo showrunner di 12 Monkeys Terry Matalas ha twittato un poster che mostra Cole in piedi davanti alla macchina del tempo. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

È interessante notare come, sullo sfondo, la macchina del tempo emetta una luce rossa intensa invece della solita luce blu. Il rosso è un colore simbolico nel mondo di 12 Monkeys, in quanto viene spesso utilizzato per indicare che un oggetto è stato interessato da un disturbo temporale. Nel finale della stagione 2, ad esempio, un albero con foglie rosse era segno che il mondo stava per finire. Grazie al trailer del SDCC 2017, inoltre, sappiamo che i personaggi torneranno molto indietro nel tempo fino a visitare periodi come il Vecchio West e il Medioevo.

12 Monkeys tornerà Venerdì 15 Giugno su Syfy negli U.S.A.