La Fox cancella The Last Man on Earth, Brooklyn Nine-Nine e The Mick

Brutte notizie per gli spettatori della Fox, il network ha infatti cancellato le serie The Last Man on Earth, Brooklyn Nine-Nine e The Mick, che quindi non torneranno questo autunno.

Come ha confermato il prestigioso Variety, la Fox ha messo la parola fine su tre delle serie che negli ultimi anni avevano riscosso un buon successo, ma che in tempi più recenti avevano subito un drastico calo di ascolti. Stiamo parlando di The Last Man on Earth, Brooklyn Nine-Nine e The Mick; la prima è la sit-com co-scritta e interpretata da Will Forte che chiude dopo quattro stagioni. Nel cast c’erano anche Kristen Schaal, January Jones, Mel Rodriguez, Mary Steenburgen, e Cleopatra Coleman mentre Chris Miller e Phil Lord avevano diretto l’episodio pilota. La serie seguiva un gruppo di sopravvissuti a un virus letale che ha decimato la popolazione mondiale e alla scoperta di questi ultimi da parte del protagonista, così da non risultare più l’ultimo uomo sulla Terra.

Brooklyn Nine-Nine arriva alla conclusione dopo cinque stagioni. Il successo è scaturito dalla presenza di Andy Samberg, ma vantava un cast formato anche da Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti, Dirk Blocker, e Joel McKinnon Miller.

The Mick, infine, è stato cancellato dopo appena due stagioni; la family comedy a camera singola vedeva come protagonista Kaitlin Olson, una donna costretta a crescere i nipoti e i cugini dopo che i genitori di questi erano stati arrestati per frode.

Sul fronte rinnovi, invece, buone notizie per 9-1-1, Empire, Star, The Resident, The Gifted, The Orville e I Simpson.