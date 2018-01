La giovane supereroina Thunder è al centro del nuovo poster di Black Lightning

A due settimane dall’esordio ufficiale dello show,rilascia un nuovo poster di Black Lightning per permetterci di dare una prima occhiata alla supereroina: l’alter ego di, interpretata dall’attrice Nafessa Williams

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine ci mostra la donna indossare un costume in kevlar blu e oro anche piuttosto vivace, accompagnato da un paio di occhiali che, in parte, servono a mascherare il suo volto e a renderla meno riconoscibile.



Come rivelato in un recente trailer incentrato sull’intera famiglia Pierce, Jefferson/Black Lightning (Cress Williams) non sarà l’unico personaggio del serial dotato di superpoteri legati all’elettricità. Col tempo, entrambe le sue figlie svilupperanno infatti delle capacità alquanto singolari che lo aiuteranno nella lotta al crimine, rappresentato dalla banda locale The One Hundred.



Interpretato da Marvin "Krondon" Jones III, Tobias White è a capo della suddetta banda, e proprio durante i nove anni in cui Black Lightning è stato lontano dalle strade della città ha potuto operare indisturbato. Il repentino ritorno del supereroe e delle sue figlie, tuttavia, rischierà di mandare a monte tutti i suoi loschi propositi.

Black Lightning esordirà sul circuito televisivo statunitense il prossimo 16 gennaio. In Italia, invece, la serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix, che a partire dal 23 gennaio ne proporrà un episodio a settimana.