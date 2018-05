La Justice League, I Green Lantern Corps e gli Omega Men esistono nella serie TV Krypton!

La Justice League esiste effettivamente nel mondo di Krypton, o meglio esisterà sulla Terra tra 200 anni a partire dall'episodio andato in onda ieri su Syfy.

Ieri sera su Krypton, Adam Strange (Shaun Sipos) si è ritrovato a trascorrere la maggior parte dell'episodio in compagnia di Val-El (Ian McElhinney), l'ologramma della Fortezza basato sul profilo della personalità del nonno di Seg-El. La loro missione? Riparare il dispositivo Zeta Beam che ha portato Adam a Krypton, in modo che possa tornare sulla Terra. All'inizio dell'episodio, Seg-El (Cameron Cuffe) e Lyta Zod (Georgina Campbell) dicono ad Adam di lasciarli soli e di non tornare mai indietro, ancora infastiditi dalla sua decisione di non dire che Krypton fosse destinato a esplodere.

Scoraggiato, Adam non crede più di poter salvare Superman e progetta di tornare a casa in modo da poter inviare un eroe più formidabile, in tempo per affrontare il generale Zod (Colin Salmon). Confida tutto questo a Val-El, che cerca di dissuaderlo. Quest'ultimo non conosce bene Adam, ma conosce Seg - e anche se non lo da a vedere, Seg riconosce un vero amico quando ne incontra uno. Lungo la strada, Adam spiega che non può volare, non ha super-forza, e non ha un anello del potere - un chiaro riferimento al Green Lantern Corps, un gruppo che potrebbe effettivamente apparire su Krypton.

"È qualcosa che sarebbe naturale per noi", ha detto Welsh a proposito delle Lanterne a Marzo. Il vicepresidente DC Entertainment Dan Evans in quel momento ha lasciato intendere che gli Omega Men probabilmente compariranno prima delle Lanterne Verdi, assicurando ai fan che questo show sarebbe stato maestoso, e che c'erano molti personaggi diversi a loro disposizione. "DC non è solo la Terra, non è solo Metropolis o Gotham, l'universo DC è enorme, sono universi multipli", ha detto.

La cosa più interessante? Quando Val ha chiesto ad Adam perché fosse venuto su Krypton se non era davvero un eroe, quest'ultimo ha risposto che sperava che salvando Superman, la Justice League potesse finalmente notarlo. Insomma, la Justice League esiste nella serie TV.