La Lunga Notte: Miranda Richardson nel cast del prequel di Game of Thrones

E' stato comunicato che Miranda Richardson è entrata a far parte del cast dello spin-off de Il Trono di Spade, intitolato La Lunga Notte e ancora una volta prodotto da HBO.

Come per tutti gli altri membri del cast precedentemente annunciati, anche il ruolo della Richardson è stato tenuto segreto. Al momento, le uniche cose che sappiamo a proposito de La Lunga Notte sono state raggruppate nella nostra anteprima del prequel di Game of Thrones, che ovviamente vi invitiamo a recuperare.

Vi ricordiamo che Miranda Richardson, attrice candidata a due premi Oscar, è celebre al grande pubblico per la parte dell'editorialista Rita Skeeter nella saga cinematografica di Harry Potter. Questa con La Lunga Notte non sarà la sua prima prova in televisione, dato che nel corso della sua carriera è anche apparsa nelle seria britannica Blackadder e in Girlfriends.

La Richardson raggiunge quindi i colleghi Naomi Watts, Josh Whitehouse e Alex Sharp, che guidano un nutrito cast al servizio della showrunner Jane Goldman. La Goldman, insieme ovviamente a George R.R. Martin, sarà produttrice esecutiva della serie.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le riprese de La Lunga Notte sono previste alle Canarie e in Islanda dal prossimo autunno. La serie dovrebbe andare in onda nel 2020.