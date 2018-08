La macchina del tempo: Sky sta sviluppando una serie tratta dal romanzo di H.G. Wells

Deadline riporta che Sky sta lavorando all'andamento de classico romanzo di H.G Wells, La macchina del tempo, in collaborazione con Tessa Ross e Juliette Howell della House Productions.

Sono coinvolti nello show anche lo sceneggiatore Nick Payne (Wanderlust) e il regista Kibwe Tavares (Noughts and Crosses), anche se il report fa presente che il progetto si trova nelle prime fasi di sviluppo. In Europa, la serie potrebbe approdare sul canale Sky Atlantic, sempre a caccia di show di prestigio da aggiungere al proprio catalogo insieme a opere di HBO e Showtime.

Questo è solo il più recente della serie di tentativi per portare il romanzo di Wells, pubblicato nel 1895, su piccolo e grande schermo. Due anni fa Sky diffuso The Nightmare Worlds of H.G Wells in occasione del 150° anniversario della nascita dello scrittore. La serie, divisa in quattro parti, vede protagonista Ray Winstone (The Departed) nei panni di Wells.

Il primo adattamento della Macchina del tempo, targato MGM, risale al 1960 con il film diretto da George Pal, L'uomo che visse nel futuro. Successivamente, NBC ha mandato in onda una pellicola tratta dal romanzo con protagonista John Beck. L'ultima pellicola tratta dall'opera di Wells risale invece al 2002 con The Time Machine, diretto da Simon Wells (pronipote dello scrittore) con Guy Pearce e Jeremy Irons.