La midseason premiere di DC's Legends of Tomorrow si mostra nel primo promo

Dopo una lunga pausa che li ha visti per ben tre mesi lontani dagli schermi del canale The CW, per DC’s Legends of Tomorrow si prospetta un grande ritorno dal prossimo 1° aprile. Il serial ideato da Greg Berlanti, Marc Guggenheim ed Andrew Kreisberg riprenderà l’arco narrativo delle Leggende con il nono appuntamento intitolato “Lucha de Apuestas”.

ATTENZIONE, SPOILER!

“Dovremmo fare ciò che ci riesce meglio” afferma il personaggio di Sara Lance (Caity Lotz) in apertura del video promozionale che troverete nella parte superiore della notizia. Quando gli avvenimenti del passato sono minacciati e la loro relativa linea temporale potrebbe subire dei cambiamenti, è in quel preciso momento che scendono in campo le Leggende.

CREDETECI O MENO – Quando le Leggende apprendono che Mona (Roman Young) ha lasciato scappare un fuggitivo, dovranno dirigersi a Città del Messico nel 1961 per rimediare al suo pasticcio. Mona cerca di convincere le Leggende e il Bureau che la gente responsabile per aver rilasciato il fuggitivo erano alcuni misteriosi Uomini in Nero e non lei. Non essendoci alcuna prova a sostegno della sua teoria, le Leggende devono decidere se fidarsi di lei ed andare contro il Bureau. Nel frattempo Nate (Nick Zano) e Zari (Tala Ashe) proseguono la missione di ricognizione per scoprire cosa Hank (guest star Tom Wilson) potrebbe nascondere.

Scritto da Keto Schmizu e Tyron B. Carter, l’episodio è stato diretto da Andrew Kasch. Quest’ultimo si è occupato finora in più occasioni del montaggio dei racconti di DC’s Legends of Tomorrow, così come di una puntata di The Flash e di Black Lightning. Questa, dunque, rappresenta per Kasch l’opportunità di una premiazione in cabina di regia.

Nel mid-season finale della quarta stagione del serial avevamo visto Constantine (Matt Ryan) cambiare il passato e riscrivere la realtà, un’azione che ha portato un mucchio di variazioni ironiche della squadra, inclusa la trasformazione di Zari (Tale Ashe) in un gatto.

Vi ricordiamo che lo scorso mese il network The CW ha rinnovato per il prossimo anno televisivo le stagioni dell’intero slot di supereroi della DC Comics e tra questi non poteva mancare anche DC’s Legends of Tomorrow che in questo modo approderà alla stagione cinque.