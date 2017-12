La moglie di Jensen Ackles è giunta finalmente sul set di Supernatural!

La signoraè arrivata sul set di Supernatural ! All'inizio di questo mese è stato rivelato che, moglie della star della serie, avrebbe assunto un ruolo ricorrente nella seconda parte della stagione 13.

L'attrice è stata scelta per interpretare un personaggio di nome Sisiter Jo, "una ben nota guaritrice le cui buone opere attraggono l'attenzione di qualcuno molto, molto cattivo: Lucifero (Mark Pellegrino)." Il debutto di Danneel su Supernatural non avverrà fino all'episodio 13, ma lei e Jensen non vedevano l'ora di condividere il loro primo giorno sul set insieme ai fan.

L'attrice ha postato su Instagram un'immagine del suo primo giorno sul set di Supernatural. "TB al mio primo giorno sul set di SPN", Danneel ha scritto ai suoi fan su Instagram. "Prendono molto seriamente le cose qui. Arriveranno presto altri aggiornamenti. #spnfamily."

Il commento sul prendere le cose sul serio era chiaramente uno scherzo, viste le azioni del marito nella foto. Come i fan si aspettano, Jensen si comporta in modo stupido nella foto, mentre Danneel fa del suo meglio per scattare una foto normale. Da quel post iniziale, Danneel ha poi condiviso un paio di altre foto dal set di Supernatural a Vancouver.

Su una delle foto si può vedere Ackles mentre prova a chiudere un regalo di Natale, mentre su un altra Danneel nella sedia da trucco prima di una ripresa. Supernatural tornerà su The CW Giovedì 18 gennaio 2018. Potete trovare la foto del primo giorno sul set di Danneel in calce alla notizia.