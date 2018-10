La notte del giudizio: il prossimo film concluderà la saga

Il franchise de La notte del giudizio (The Purge) è sicuramente uno dei più grandi successi al botteghino degli ultimi anni, soprattuto considerando il modestissimo budget. Dopo quattro pellicole arrivate al cinema, la saga è approdata anche sul piccolo schermo con la prima stagione di The Purge.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, il creatore James DeMonaco ha rivelato che il prossimo film in arrivo sarà anche l'ultimo della saga: "Ce l'ho in testa. Credo proprio che lo scriverò, è un ottimo modo per concludere il tutto. Vogliamo mettere fine alla saga con questo film, e sono davvero eccitato. Quando ho mostrato l'idea agli altri sono sembrati entusiasti, e penso che sarà un finale veramente forte."

I film, così come il nuovo show televisivo, ruotano attorno al periodo di 12 ore concesso dal governo in cui tutti i reati, compreso l'omicidio, sono legali. Oltre alla chiara componente horror, la saga è riuscita ad affermarsi grazie alla sua forte critica sociale, culminata nell'importante campagna elettorale riguardo allo "sfogo" in Election Year.

In attesa del capitolo conclusivo in arrivo sul grande schermo, la serie The Purge è arrivata in Italia a settembre in lingua originale, mentre la versione italiana debutterà sulla piattaforma streaming il 23 novembre.