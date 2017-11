La nuova aggiunta al cast di Game of Thrones potrebbe significare guai per Arya Stark!

Mentre) ha portato quasi a compimento la sanguinosa vendetta nei confronti dei responsabili della morte di alcuni membri della sua famiglia, notizie relative al casting dell'ultima stagione di Game of Thrones dellamettono la stessa Arya nei guai.

Watchers of the Wall riporta che l'attrice Danielle Galligan apparirà nell'ottava stagione di Game of Thrones come Sarra. Il personaggio di Sarra potrebbe benissimo essere Sarra Frey, la nipote di quel Walder Frey signore delle Torri Gemelle che ha incontrato la morte per mano di Arya Stark nel primo episodio della settima stagione.

È interessante notare come, nello stesso periodo in cui si sono svolte le riprese a Belfast, Galligan ha condiviso una foto sul suo Instagram con l'attrice di Game of Thrones, Emer McDaid, celebrando le riprese per i loro ruoli nell'ottava stagione dello show.

È anche importante ricordare che un'attrice sconosciuta ha impersonato Sarra Frey in una breve apparizione nell'episodio "The Rains of Castamere" durante la terza stagione. Tuttavia, se la speculazione si dimostrasse veritiera e Galligan interpretasse effettivamente il ruolo di Sarra Frey, ciò indicherebbe che il personaggio non sta solo cercando vendetta, ma che Arya potrebbe doverla rivedere nella prossima stagione finale dello show.

Game of Thrones tornerà per la sua ottava e ultima stagione su HBO o nel 2018 o nel 2019.