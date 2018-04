La nuova sinossi di Supergirl svela il prossimo bersaglio della potente Worldkiller Reign

The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale di “Shelter From the Storm”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso il 14 maggio e che trae il proprio titolo da una canzone di Bob Dylan del 1975. Tutti i dettagli dopo il salto!

Convinta che l’eliminazione della ragazza possa spegnere per sempre qualsiasi forma di ribellione di Sam, Reign (Odette Annable) prende di mira la figlia Ruby (Emma Tremblay), così che possa continuare a controllare indisturbatamente il proprio corpo.

Recentemente intervista dal colleghi di ComicBook, Annable ha parlato proprio del rapporto con Tremblay, rivelando: “Quando mi è stato parlato del io arco narrativo e delle cose che sarebbero successe, ero preoccupata riguardo l’intesa con la figlia che ho sul set. Ha funzionato davvero nel miglior modo possibile perché lei è molto matura. Va ben oltre i suoi anni, ed è un’attrice incredibile… E, lasciatemelo dire, è bravissima ad improvvisare, e non è facile quando hai solo 13 anni, e quando hai tanto da fare. Ci divertiamo tantissimo sul set. Facciamo avanti e indietro. È questo che rende così grandi questi personaggi, perché sembrano molto reali".

Nella puntata trasmessa lunedì scorso, Sam ha finalmente compreso di essere Reign, e dopo un inevitabile sfogo di rabbia e diniego, si è impegnata a lavorare con Lena Luthor per salvarsi dalla maledizione e fermare le Worldkiller che hanno attaccato National City. Nel frattempo, il resto del Team Supergirl sta cercando di localizzare l’ultima Worldkiller prima che questa si “attivi”.

Di seguito di proponiamo la sinossi ufficiale di “Shelter From the Storm”.

“REIGN PRENDE DI MIRA RUBY - Quando Reign (Odette Annable) comincia a dare la caccia a Ruby (la guest star Emma Tremblay), Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) lavorano assieme per tenerla al sicuro. Supergirl e J’onn (David Harewood) si rivolgono alla madre di Sam (la guest star Betty Buckley) affinché dia loro qualche consiglio su come fermare Reign e apprendono delle notizie scioccanti.”



“Antonio Negret ha diretto l’episodio scritto da Robert Rovner e sceneggiato da Lindsay Gelfand & Allison Weintraub.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.