La nuova sinossi di Supergirl svela la vera identità della sua imminente avversaria!

A soli tre episodi dalla conclusione della terza stagione di Supergirl, la rete statunitense The CW ha rilasciato finalmente la sinossi ufficiale della puntata che potremo visionare fra due settimane. Intitolata "Make it Reign”, questa vedrà Supergirl affrontare una crudele antagonista finora rimasta nell’ombra...

Kara Danvers (Melissa Benoist) ed il suo team dovranno infatti fare i conti con Serena, la misteriosa kryptoniana - interpretata da Anjali Jay - che fino a questo momento ha guidato i passi di Reign attraverso il suo Santuario. Come suggerito dalle foto pubblicate soltanto ieri, la puntata vedrà Supergirl e sua madre Alura Zor- El (Erica Durance) collaborare per fermare le nefaste ambizioni di Serena.



Di seguito vi proponiamo sia la sinossi ufficiale del ventiduesimo episodio, la quale anticipa una drammatica separazione, stavolta definitiva, fra Martian Manhunter e suo padre, che quella del season finale



“SUPERGIRL SI PREPARA PER LA BATTAGLIA – Supergirl (Melissa Benoist) scopre le vere intenzioni di Serena (la star Anjali Jay) circa la Terra. Supergirl, Mon-El (Chris Wood) e Alura (la guest star Erica Durance) devono elaborare un piano per fermare Serena, prima che questa riesca a raggiungere la Terra. J’onn (David Harewood) si prepara a dire addio a suo padre (la guest star Carl Lumby). Armen V. Kevorkian ha diretto l’episodio scritto da Ray Utarnachitt & Cindy Lichtman.”



"LO SCIOCCANTE FINALE DI STAGIONE – Supergirl (Melissa Benoist) ed il suo team affrontano Serena in un’epica battaglia da cui dipendono le sorti della Terra. Jesse Warn ha diretto l’episodio scritto da Robert Rovner & Jessica Queller.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW. Mentre la puntata "Make it Reign" verrà trasmessa il prossimo 11 giugno, il season finale, intitolato "Battles Lost and Won", andrà in onda una settimana dopo.