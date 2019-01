La premiere di Brooklyn Nine-Nine è stata vista da quasi 4 milioni di telespettatori

Stando a quanto riportato dall'affidabile TV Line, il tanto atteso ritorno di Brooklyn Nine-Nine sulla NBC - giunta alla sua sesta stagione dopo il salvataggio post cancellazione - ha segnato un totale di telespettatori di 3,56 milioni, raggiungendo anche un po' a sorpresa l'1,2 di share.

Per la serie comedy del canale tutto questo si traduce in un aumento dell'82% e del 71% rispetto alle premiere delle passate stagioni, con l'aggiunta di un 50& in più rispetto ai telespettatori di Will & Grace, adesso detronizzato dal trono della reggenza della stessa fascia oraria.



Gli eventi della sesta stagione proseguiranno dopo quelli della precedente conclusosi con un matrimonio dell'ultimo minuto reso ufficiale dal Capitano Holt, capo di una esilarante squadra di detective di New York. Il co-creatore della serie Dan Goor ha però rivelato che la giornata romantica tra i due protagonisti potrebbe non andare come si aspettavano.

Come già annunciato in passato, il nuovo arco narrativo iniziato il 10 gennaio 2019 sarà composto da 18 episodi, un numero maggiore rispetto al passato. A seguito della premiere, le puntate andranno in onda ogni martedì in prima serata.

La cancellazione di Brooklyn Nine-Nine, dopo cinque stagioni di grande successo, aveva gettato i fan del panico, generando una vera e propria rivoluzione sui social. In difesa di una delle comedy più brillanti degli ultimi anni si sono posizionati nomi di spicco, tra cui Mark Hamill, Guillermo Del Toro e Lin-Manuel Miranda.

