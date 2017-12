La prima stagione di Titans potrebbe includere anche Donna Troy aka Wonder Girl!

Il portale d’informazionerivela che DC e WB avrebbero aperto i casting per una nuova guest star che dovrebbe comparire durante l’attesissimo serial Titans . È mai possibile che si tratti proprio diaka

Secondo le informazioni pervenuteci, la produzione sarebbe alla ricerca di un’attrice di vent’anni circa, caucasica, latina o asiatica, che possa interpretare un personaggio combattivo e sicuro di sé. Il contratto da guest star, inoltre, sembra prevedere la promozione a regular già durante la prossima stagione del serial.



Dal momento che il cast dello show annovera già la presenza di personaggi femminili quali Raven, Starfire e Dove (Colombra), è altamente probabile che il ruolo non ancora assegnato riguardi proprio Donna Troy (o Donna Troia - un’apprezzata eroina che ha fatto parte delle più importanti formazioni cartacee dei Titani.



Data l’attuale popolarità di cui gode al momento Wonder Woman, avere un legame col personaggio beneficerebbe senza dubbio allo show, anche perché le origini fumettistiche di Donna Troy sono da sempre collegate al personaggio della principessa di Themyscira. Tuttavia, dal momento che l’universo cinematografico ideato da DC Comics è sfortunatamente slegato dalle molteplici serie televisive in corso e future, è alquanto improbabile che il personaggio interpretato da Gal Gadot possa comparire nello show.