La produttrice esecutiva di Supergirl anticipa delle scene ambientate in un karaoke

Mancano ormai meno di due settimane all’attesissimo ritorno della terza stagione di, che riprenderà il suo solito slot orario sulla retesubito dopo l’imminente conclusione di Legends of Tomorrow . Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi episodi?

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di TVLine, la produttrice esecutiva di Supergirl, Jessica Queller, ha parlato dell’episodio intitolato "Schott Through the Heart”, che a quanto pare includerà svariate scene ambientate in un karaoke. Il cast avrà di conseguenza l’opportunità di esibire (di nuovo) le proprie doti canore: “È qualcosa che nella stanza degli sceneggiatori ci piace chiamare ‘Kara-oke’ - una scena di karaoke che chiude l’episodio, con tutti i nostri fantastici attori che guarda caso hanno delle voci incredibili”.

Le scene in questione sono già state in qualche modo telegrafate, poiché il titolo dell’episodio è un gioco di parole sulla canzone "You Give Love A Bad Name" di Bon Jovi, e una foto della puntata mostra Winn Schott (Jeremy Jordan) e sua madre Mary (Laurie Metcalf) cantare "Take On Me" degli a-Ha. Poiché Alex Danvers (Chyler Leigh), al tempo dispersa, non partecipò al crossover musicale avvenuto lo scorso anno tra Supergirl e The Flash, ci aspettiamo di vederla cantare almeno stavolta.



Queller ha poi anticipato che l’episodio esplorerà ulteriormente la complicata famiglia di Winn: “È uno dei miei episodi preferiti della stagione corrente. Si tratta di una vetrina per Winn, con dei retroscena sulla sua famiglia”.

Supergirl tornerà lunedì 16 aprile su The CW. Siete curiosi quanto noi di assistere allo scontro finale tra la Ragazza d’Acciaio e le tremende WorldKiller introdotte nella stagione corrente?