La prossima stagione di Legends of Tomorrow porterà grandi cambiamenti nel gruppo

È passato meno di un mese dalla fine della terza stagione di Legends of Tomorrow, ma sembra che i fan della serie debbano già iniziare a prepararsi ad alcuni cambiamenti quando lo show riprenderà il via con la quarta stagione.

In una recente intervista con TVLine, lo showrunner di Legends of Tomorrow Phil Klemmer ha fatto capire che un membro della squadra potrebbe finire per tradire il team ad un certo punto della prossima stagione dello show, e le conseguenze potrebbero essere enormi. "Penso che siamo pronti per avere un vero tradimento tra i ranghi delle Leggende", ha rivelato Klemmer. "Le cose sono diventate davvero tranquille, quindi la prossima stagione voglio che le Leggende si schierino l'uno contro l'altro. E non voglio che questo sia un piccolo plot twist di facciata, voglio che il tradimento porti a conseguenze che dureranno e che influenzeranno il DNA dello show".

Mentre la squadra ha subito alcuni cambiamenti nel finale della terza stagione - vale a dire, la morte di Rip Hunter (Arthur Darvill) e la partenza di Amaya Jiwe (Maisie Richardson-Sellers) - questa idea di non rallentare le cose sembra certamente adattarsi allo show. "Certamente faremo qualcosa che sarà alla pari con gli sconvolgimenti sismici delle stagioni precedenti, sicuramente", ha detto Klemmer a ComicBook.com prima del finale della terza stagione. "Il che è davvero una cosa stupida da fare dato che abbiamo uno show che piace a tutti e che ha trovato la sua nicchia: 'Confondiamolo completamente!' Penso certamente che sia più interessante per noi come scrittori, e penso che renda le cose più divertenti anche per il nostro cast. il concetto cambierà e il trucco di Legends cambierà".

E come i fan hanno già visto, Legends non esita ad apportare cambiamenti qua e là. John Constantine (Matt Ryan) e Ava Sharpe (Jes Macallan) sono entrambi stati promossi a regular ad esempio, il che sicuramente creerà nuove opportunità di narrazione. "Volevamo solo un contrappunto alle nostre leggende", ha detto Klemmer del ruolo più ampio di Constantine. "Personalmente, non posso immaginare Constantine che vive sulla Waverider, voglio che resti John Constantine. Non voglio mai avere una scena in cui lui debba fare il bucato perché per me, personaggi il suo, hanno sempre vestiti puliti, e chissà da dove vengono. Non voglio vedere quella scena."

Legends of Tomorrow tornerà presumibilmente questo Autunno su The CW.