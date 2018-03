La quarta stagione di Fargo è ancora lontana, ma si farà

La quarta stagione disi farà, ma i fan dovranno purtroppo aspettare: il catalogo diè già denso di nuove e vecchie uscite, ed al momento non c'è posto per la serie TV cult di

I fan della serie TV Fargo, a cura di FX, faranno meglio a non trattenere il fiato mentre aspettano la prossima stagione dello show. La notizia purtroppo è ufficiale, e ci arriva dal suo creatore in persona Noah Hawley, che ha dichiarato di avere già qualche idea in mente su come impostare la nuova stagione che, quindi, vedrà sicuramente la luce.

Dopo il finale della terza, infatti, il futuro della serie TV è rimasto incerto: il boss di FX John Landgraf era disposto a lasciare tutto il tempo necessario ad Hawley per riportare lo show sugli schermi televisivi dei fan, ma l'eccentrico regista si è dato subito da fare. Purtroppo, però, la quarta stagione di Fargo non arriverà entro quest'anno, e nemmeno l'anno prossimo, ma verosimilmente entro il 2020.

La motivazione sta nel fatto che lo show, ora come ora, non troverebbe posto all'interno della tabella di marcia di FX: la programmazione del network è già completa, ed i fan di Fargo dovranno aspettare che le acque si calmino prima di vedere il ritorno dello show. Show che logisticamente è parecchio impegnativo da filmare, visto che è ambientato in pieno inverno.

Questo ovviamente ammesso e concesso che tutto vada come previsto; in caso contrario ci penseremo noi ad avvisarvi!