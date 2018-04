La quarta stagione di Legends of Tomorrow sarà incentrata sulle creature demoniache!

Ora che la terza stagione di Legends of Tomorrow si è ormai conclusa, il più famoso cacciatore di demoni di casa DC Comics, John Constantine, può essere considerato a tutti gli effetti una Leggenda. Tutti i dettagli dopo il salto!

Dopo lo straordinario finale in cui le Leggende hanno infine unito i sei Totem affinché questi diventassero il potente Beebo (sì, non stiamo scherzando!) per sconfiggere il demone Mallus (John Noble), l’equipaggio della Wiverider si è connesso una breve vacanza ad Aruba, dove è stato raggiunto da John Constantine (Matt Ryan) e Gary (Adam Tsekhman).



Sebbene la sua apparizione sia stata abbastanza breve, Constantine ha creato le premesse per una quarta stagione basata sui poteri demoniaci, in quanto ha rivelato che il piano di Sara, che prevedeva di liberare Mallus dalla sua gabbia temporale per distruggerlo una volta per tutte, ha fatto uscire qualcosa di peggio. Un sacco di cose peggiori di Mallus, in realtà.

La quarta stagione inizierà comunque senza Amaya/Vixen (Maisie Richardson-Sellers), in quanto la donna ha detto addio all’amato Nate/Steel (Nick Zano) ed è tornata in Zambesi per compiere il proprio destino. Come confermato da Entertainment Weekly nelle ultime ore, Maisie Richardson-Sellers continuerà tuttavia ad essere una star regolare del cast, di conseguenza il suo eventuale ritorno dovrebbe essere assicurato.



Per quel che concerne invece Rip Hunter (Arthur Darvill) e Damien Darhk (Neal McDonough), la loro uscita di scene dovrebbe invece risultare permanente, specialmente se consideriamo che entrambi i personaggi si sono sacrificati per un bene superiore. Mente Rip è esploso assieme a una bomba destinata al suo team, Darhk ha preso il posto della figlia Nora (Courtney Ford), allo scopo di risparmiarle l’oblio. Tuttavia, dal momento che parliamo di Legends of Tomorrow, entrambi i personaggi, in un modo o nell’altro, potrebbero comunque tornare, seppur brevemente.

Vorreste che accadesse?