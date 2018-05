La quarta stagione di Supergirl accoglierà un personaggio transessuale. Sarà un supereroe?

Mentre la terza stagione di Supergirl si avvicina pericolosamente allo scontro finale fra la Ragazza d’Acciaio e la Worldkiller Reign, The CW è alla ricerca di un’attrice che, il prossimo anno, possa interpretare il primo potenziale supereroe transessuale dell’intero Arrowverse. Tutti i dettagli dopo il salto!

Secondo le fonti del portale d’informazione ComicBook, il nuovo personaggio che esordirà nella prossima stagione di Supergirl si chiamerà “Nia Nal”, una donna transessuale sui vent’anni. Il casting call pare rivolto verso le donne di qualsiasi etnia, implicando quanto i produttori non abbiano ancora stabilito un preciso background per il personaggio.



Descritta come “una giovane Cat Grant”, Nia Nal sarà “sicura di sé e al passo con la moda”. In passato ha scritto discorsi per dei politici, mentre oggi è l’ultimo acquisto del team investigativo del CatCo. Arguta e pungente, la giovane donna nasconde una personalità sentimentale che ha molto da offrire al mondo.



Sebbene l’idea di introdurre nel serial un personaggio legato alla vita “umana” di Kara Danvers (Melissa Benoist) possa sicuramente risultare interessante, il nome “Nia Nal” ricorda molto due noti componenti della Legione dei Super-Eroi: Nura Nal/Dream Girl e sua sorella Mysa Nal/Strega Bianca. Come i fan di Supergirl già sapranno, la terza stagione dello show ha già introdotto la propria versione della Legione, pertanto non è escluso che anche il nuovo personaggio possa farne parte.



Nei fumetti DC Comics, Nura Nal/Dream Girl ha dei sorprendenti poteri precognitivi, i quali le hanno permesso di sventare la morte dei propri compagni. A differenza di sua sorella, Mysa Nal/Strega Bianca non può vedere il futuro, ma si è addestrata nelle arti mistiche, divenendo una fenomenale incantatrice. Nia Nal sarà dunque lo pseudonimo utilizzato da una delle due sorelle, o si rivelerà addirittura un personaggio originale?

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.