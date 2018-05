La quinta stagione di Gotham sarà l'adattamento del fumetto Batman: Zero Year!

Come ben sappiamo, la stagione 5 di Gotham sarà l'ultima che vedremo della serie e adesso iniziano ad arrivare alcune informazioni sulla trama che, pare prenderà spunto da Batman: Year Zero. La notizia che segue contiene spoiler della quarta stagione. Se non l'avete vista non proseguite con la lettura.

Nel finale della stagione 4 di Gotham, la città, devastata, è diventata una zona di guerra, con diverse fazioni di criminali che lottano per il pieno controllo. Nei fumetti (No Man's Land), Gotham viene distrutta da un terremoto, mentre nella serie FOX ha subito un attacco massiccio da parte di Jeremiah Valeska.

Il comune ha preso in carico l'evacuazione della città, ma molti sono rimasti, per i motivi più disparati. La quinta e ultima stagione di Gotham continuerà con quella storyline, certo, ma incorporerà anche altre storie dei fumetti. In un'intervista con ComicBook, il produttore esecutivo di Gotham, John Stephens, ha parlato di come parte della storia di Anno Zero entrerà nella narrazione della prossima stagione:

"Ci sono diverse possibilità, e sto cercando di ricordare quali [storie] possiamo inserire. Ci sarà un po' di Anno Zero e ci sarà anche altro, ma se ve lo dico adesso poi vi rovino la sorpresa!"