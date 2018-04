La quinta stagione di Gotham sarà una sorta di reboot della serie

Quando il prossimo mese la quarta stagione di Gotham, serial televisivo della DC Comics prodotta da Fox, si concluderà, lo show che abbiamo amato se "ne andrà" per sempre (in un certo senso).

Come saprete, il rinnovo di Gotham per una quinta stagione è ancora incerto per via dei bassi ascolti e delle svariate critiche ricevute nel corso delle varie stagioni. Nel caso la serie venisse rinnovata, la prossima stagione sarà totalmente differente da quanto abbiamo visto fino ad oggi. Il finale della quarta stagione - titolato No Man's Land, come la popolare run a fumetti di Batman - servirà come una sorta di 'reboot' dell'intera serie, cambiando totalmente il "volto" di Gotham.

"Come detto, un evento catastrofico, un cataclisma che accadrà negli ultimi tre episodi non solo cambierà Gotham" ha spiegato lo showrunner Danny Cannon "Non solo combinerà tanti personaggi che pensate non possano cooperare insieme, ma cambierà per sempre il volto di Gotham, quindi la possibile quinta stagione è quasi una sorta di reboot e uno show totalmente differente".

Non è chiaro in che modo cambierà lo show ma è piuttosto certo che il tema principale della serie a fumetti principale, Terra di Nessuno, verrà presa da esempio per il finale di questa stagione.