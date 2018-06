La Regina Mariah detta le regole nel nuovo trailer italiano di Luke Cage 2

Forse un po' a sorpresa, i Marvel Studios e Netflix hanno diffuso sul web un nuovo full trailer ufficiale della seconda stagione di Luke Cage, serial televisivo della Casa delle Idee che tornerà sulla piattaforma digitale a partire dal 22 giugno.

Sviluppato sempre da Cheo Hodari Coker, il serial su Luke Cage vede per protagonista l'attore Mike Colter. Colter ha interpretato il personaggio non solo nella prima stagione solista dedicata a Cage ma anche nel corso della prima stagione di Jessica Jones e nella miniserie The Defenders.

In questa stagione sembra ormai chiaro che Cage si troverà di fronte alla scelta di dover proteggere la sua nemica Mariah Dillard (Alfre Woodard), il cui Impero ad Harlem sarà sotto attacco da parte di un nuovo supercattivo dalla pelle invincibile, John McIver, conosciuto come Bushmaster (Mustafa Shakir). Nella sua impresa, Luke Cage sarà aiutato dalla sua amica Mercedes 'Misty' Knight (Simone Missick).

Nel cast rivedremo anche Theo Rossi nei panni di Herman 'Shades' Alvarez, Ron Cephas Jones come Bobby Fish, Danny Johnson nei panni di Benjamin Donovan e Rosario Dawson in quelli di Claire Temple; tra le new entry segnaliamo Gabrielle Dennis nel ruolo di Tilda Johnson/Nightshade e Thomas Q.Jones come Comanche, oltre al compianto Reg E. Cathey come James Lucas. Da segnalare, inoltre, la presenza come guest-star di Finn Jones e Jessica Henwick nei panni, rispettivamente, di Danny Rand/Iron Fist e di Colleen Wing.

Trovate il trailer, anche nella versione doppiata in italiano, in questa news.