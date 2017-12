La programmazione di Supergirl e Legends of Tomorrow subirà qualche variazione!

Se nel corso di questa settimana abbiamo assistito agli sconvolgenti finali di stagione di tutti e quattro gli show dell', la rete statunitenseha annunciato che la programmazione di alcuni suoi serial, dopo la breve pausa invernale già in corso, subirà qualche piccola variazione.

Mentre Supergirl, The Flash ed Arrow riprenderanno la regolare programmazione rispettivamente il 15, 16 e 18 gennaio, Legends of Tomorrow ripartirà soltanto a partire dal 12 febbraio, data in cui andrà ad occupare lo storico slot di Supergirl, ovvero il lunedì sera alle 21:00, e lo conserverà fino alla season finale attualmente prevista per il successivo 9 aprile.



Il serial della Ragazza d’Acciaio, di conseguenza, manterrà il proprio slot del lunedì sera fino al 5 febbraio soltanto, dopodiché si prenderà un’altra lunga pausa. La serie riprenderà infatti la regolare programmazione solo dopo la conclusione di Legends of Tomorrow, e The CW, a quanto pare, trasmetterà gli episodi conclusivi della stagione fra il 16 aprile ed il 18 giugno 2018.



Come già annunciato, inoltre, il 16 gennaio assisteremo anche all’esordio televisivo di Black Lightning, la nuova serie di Greg Berlanti, che almeno per il momento, sfortunatamente, non farà parte dell'Arrowverse. Avete già visionato i recenti trailer rilasciati dal network statunitense?