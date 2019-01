La riprese di The Long Night previste nelle Canarie e in Irlanda il prossimo autunno

L'attesa è davvero spasmodica, quest'anno, per l'arrivo ad aprile dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, serie dei record targata HBO e tratta dal ciclo letterario di George R.R. Martin che, vicina alla conclusione, si appresta anche ad espandere l'universo narrativo con diversi spin-off.

Su tutti - dovrebbero essere almeno tre -, quello che arriverà prima è quello conosciuto al momento con il titolo di lavorazione (che potrebbe anche essere quello definitivo) The Long Night, sul quale conosciamo già diverse cose, con alcuni degli attori protagonisti e adesso anche la data ufficiosa delle riprese e le location.



Le riprese vere e proprie dovrebbe cominciare tra una manciata di settimane, esattamente nelle Isola Canarie, notizia che era già trapelata qualche giorno fa, ma la novità riportata dal Belfast Telegraph è che il prossimo autunno la produzione si sposterà anche in Irlanda del Nord per continuare la produzione, il che significa che non vedremo The Long Night almeno prima dell'autunno del 2020.



Stando al giornale, comunque, si viene a conoscenza del fatto che gran parte della troupe produttiva degli studi Paint Halls di Belfast sarà fuori città tutta la primavera, tra Gran Canarie e Tenerife per girare lo spin-off de Il Trono di Spade, con uno spostamento in Irlanda appena l'arrivo dell'autunno.



The Long Night vede al momento protagonisti Naomie Watts nei panni di "una carismatica donna dell'alta società con un oscuro segreto" e anche Josh Whitehouse.