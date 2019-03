La Scomparsa di Maddie McCann, trailer per il nuovo documentario Netflix

Pochissimi secondi fa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale de La Scomparsa di Maddie McCann, nuova docu-serie incentrata sulla tragica e celebre vicenda di Madelaine McCann.

La bimba, di 3 anni, la sera di giovedì 3 maggio 2007 svanì dal resort sul mare di Praia de Luz in Portogallo, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia.

Diretta da Chris Smith, regista degli acclamati Fyre – La più grande festa mai avvenuta e Jim e Andy: The Great Beyond, la serie è prodotta da Pulse Films e Paramount Television, con Emma Cooper e Thomas Benski come produttori esecutivi.

Il progetto, che è stato commissionato nel 2017, unisce le interviste di più di 40 collaboratori raccolte in 120 ore di girato, video d’archivio e ricostruzioni del caso. Anche se presenta interviste con investigatori, giornalisti e amici della famiglia McCann, non mostra alcun contributo dei genitori della piccola, Kate e Gerry McCann.

Vi lasciamo al trailer e alla sinossi ufficiale:

"La Scomparsa di Maddie McCann raccoglie e racconta tutti i dettagli della storia di Madeleine McCann, una bambina di 3 anni svanita nel nulla durante una vacanza con la famiglia."



Vi segnaliamo che la nuova serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire da domani 15 marzo.