La seconda stagione di Absentia tornerà il prossimo anno su Amazon Prime Video

Il thriller Absentia è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione che potremo vedere anche in Italia sul servizio di streaming Amazon Prime Video.

Lo show ha segnato il ritorno televisivo di Stana Katic dopo i bruschi avvenimenti che l'avevano portata a lasciare Castle, di cui era stata protagonista fin dal lontano 2009. La storia è incentrata sull'agente dell'FBI Emily Byrne, ritrovata in vita dopo essere stata rapita durante la caccia ad uno dei serial killer più famosi di Boston. Nella seconda stagione, dopo aver rintracciato e ucciso il suo sequestratore, Emily lotta per tornare di nuovo normale con il figlio Flynn e l'ex marito Nick (Patrick Heusinger). Ma la sua ossessione nelle indagini la porta a scoprire un nuovo pericoloso criminale, mettendo però a rischio la sua famiglia.



I nuovi membri del cast includono: Matthew Le Nevez (Australia's Offspring) nei panni di Cal Isaac un robusto SEAL della Marina e Natasha Little (The Night Manager) nel ruolo di Julianne Gunnarsen un abile profiler dell'FBI che si unisce al "Boston Field Office" dopo che un attacco terroristico ha colpito la città.



Absentia è in produzione da settembre in Bulgaria. La prima stagione debuttò su Amazon Prime Video negli Stati Uniti il 2 febbraio 2018, è perciò molto probabile che la seconda stagione venga rilasciata nello stesso mese nel 2019.