La seconda stagione di Legion avrà un episodio in più

FX ha annunciato un'estensione della seconda stagione di Legion, attualmente in onda in USA sul network statunitense e in Italia su Fox. Infatti gli episodi ora saranno 11 e non più 10 come annunciato in precedenza.

Inizialmente FX aveva ordinato una seconda stagione di 10 episodi ma oggi ha annunciato che il pubblico avrà un episodio in più, l'undicesimo; il finale di stagione, dunque, è fissato per il prossimo 12 giugno negli Stati Uniti d'America.

Legion è l'acclamata serie prodotta, ideata e scritta da Noah Hawley (Fargo). Basato sul popolare personaggio dei fumetti della Marvel creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz, Legion è la storia di David Haller, un ragazzo che crede di essere affetto da disturbi mentali ma che, invece, scopre di essere un mutante potentissimo. Dopo esser entrato a contatto con una fitta rete di mutanti, Haller decide di impiegare tutte le sue forze ed i suoi poteri per rintracciare e fronteggiare lo Shadow King, il Re delle Ombre, un mutante-sorta di parassita che ha albergato in lui per tanti anni.

Dan Stevens è l'interprete di David Haller/Legione. Nel cast della seconda stagione troviamo Rachel Keller, Aubrey Plaza, Bill Irwin, Jemaine Clement, Jeremie Harris, Amber Midthunder, Jean Smart e Hamish Linklater. Navid Negahban interpreta il Re delle Ombre.