La seconda stagione di Legion ha svelato il vero villain della serie: parla Noah Hawley

Legion è probabilmente una delle serie televisive ispirate ad un fumetto più audaci e 'complesse' degli ultimi tempi. Capace di intrattenere il pubblico, FX e la Marvel l'hanno già rinnovata per una terza stagione che, a questo punto, cambierà di nuovo 'faccia'.

ATTENZIONE! SPOILER!

In un colpo di scena enorme per il pubblico non lettore di fumetti, Legion ha svelato finalmente chi è il vero villain di questa serie: Legione, per l'appunto David Haller (Dan Stevens) in persona. Come nel fumetto, infatti, Haller non è l'eroe della nostra storia, ma un personaggio molto più ambiguo e, spesso e volentieri, il villain.

"Per me la domanda principale è stata sempre: che cosa sarebbe accaduto se Walter White fosse stato un supercattivo? Breaking Bad come show di supereroi. Questa è l'idea, soprattutto nell'universo degli X-Men, che c'è una linea molto sottile tra bene e male" spiega lo showrunner Noah Hawley "Prendete Magneto, è un personaggio che spesso è il villain degli X-Men e altre volte è dalla loro parte, dipende dalle circostanze. Quindi volevo evolvere questa serie affinché il pubblico si rendesse conto che forse David non è l'eroe della vostra storia ma forse lo è Syd. Una volta che lo avete capito, la serie diventa diversa. La guardate con occhi differenti... e questo non vuol dire che David non possa tornare sui propri passi.".

E riguardo il potenziale accordo Disney/Fox (insidiato, nelle ultime ore, da Comcast), Hawley non si espone: "Non credo ci siano delle preoccupazioni. Ovviamente c'è sempre la domanda di cosa accadrà ai film e le serie tv qualora l'accordo tra Disney e Fox andasse in porto, c'è sempre questo grosso punto di domanda. Ma l'accordo non è ancora stato siglato. Continueremo a fare quel che facciamo ogni giorno finché qualcuno non ci dirà di fermarci".