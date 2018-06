La seconda stagione di Marvel's The Punisher finirà le riprese ad agosto!

Marvel's The Punisher è la serie prodotta da Netflix che parla di Frank Castle, l'uomo la cui famiglia è stata sterminata e che è in cerca di una spietata vendetta. La seconda stagione dovrebbe arrivare prima di fine anno e ora sappiamo che le riprese termineranno tra circa 2 mesi.

La notizia è stata diramata da un report recente di Omega Underground, che ha specificato che il lavoro, attualmente in corso, continuerà per tutta l'estate, fino a circa metà agosto.

per il momento non abbiamo alcuna notizia che riguardi l'effettiva data di rilascio del prodotto Marvel/Netflix con protagonista Jon Bernthal, tuttavia possiamo presumere che la seconda stagione di The Punisher arriverà prima della fine dell'anno in corso.

Nella seconda stagione di Marvel's The Punisher vedremo un cast formato, tra gli altri da Ben Barnes, Amber Rose Revah, Jason R. Moore, Josh Stewart, Floriana Lima e Giorgia Whigham.

Ecco la sinossi ufficiale di Marvel's The Punisher stagione 2: Dopo aver ottenuto vendetta su quelli che si erano accaniti su sua moglie e sui suoi bambini provocandone la morte, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione che ha radici ben più profonde del sottobosco criminale di New York. Conosciuto in città come The Punisher, dovrà scoprire la verità sulle ingiustizie che hanno afflitto e affliggono molte famiglie oltre alla sua.