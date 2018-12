La seconda stagione di Star Trek: Discovery avrà un episodio in più?

Dopo l’evento trekkiano Christmas with the Captains, tenutosi a New York nei giorni passati e che ha visto la presenza tra gli ospiti di William Shatner ed Anson Mount, sembra che la seconda stagione della serie Star Trek: Discovery conterà un episodio in più rispetto a quanto era stato annunciato nei mesi precedenti.

All’ultima edizione del WonderCon gli showrunner del serial fantascientifico, Gretchen J. Berg ed Aaron Harberts, avevano annunciato tra le diverse novità in corso che la stagione due sarebbe stata composta da 13 episodi. Originariamente la CBS aveva pensato a questo numero anche per la prima stagione, tuttavia, in corso d’opera, questa è stata arricchita di ben altre due puntate, arrivando dunque a contarne 15, seppur divise in due “capitoli” con un lasso temporale di circa due mesi.

A quanto pare una decisione simile è stata presa anche per la nuova ondata di avventure che vedranno i protagonisti della nave stellare USS Discovery imbattersi anche in vecchie conoscenze, tra cui il capitano dell’ammiraglia USS Enterprise, Christopher Pike (Mount), e l’ufficiale scientifico di bordo Spock (Ethan Peck). Ad annunciare la scelta della CBS di registrare ben 14 episodi è stato lo stesso Mount durante l’evento del Christmas with the Captains, in cui è stato ospite anche William Shatner, l’indimenticabile James T. Kirk nella serie classica di Star Trek. È bene precisare che la notizia non è stata ancora ufficializzata dalla CBS, pertanto fino ad allora è opportuno prendere la notizia con le pinze seppur data da uno degli interpreti del cast.

La seconda stagione di Star Trek: Discovery arriverà a gennaio e segnerà il debutto di Ethan Peck nei panni di un giovane Spock. Il nuovo arco narrativo, composto presumibilmente da 14 episodi, riprenderà la storia dal sorprendente finale della prima stagione che ha visto l'equipaggio entrate in contatto con l'iconica USS Enterprise. In Italia lo show sarà distribuito ancora una volta sulla piattaforma Netflix.