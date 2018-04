La seconda stagione di Star Trek: Discovery ospiterà Tig Notaro come guest star

Tutto sembra ormai pronto per l'arrivo della seconda stagione di Star Trek: Discovery, la serie TV di CBS All Access. Dopo l'arrivo all'interno del cast di Anson Mount, direttamente da Inhumans, pronto per vestire i panni del Capitano Pike, lo show vanterà un'altra aggiunta: quella della comica Tig Notaro.

Già vista in alcune serie TV, come ad esempio in Lady Dynamite (show peraltro appena cancellato da Netflix) ed in One Mississippi, la Notaro ha recitato anche in parecchi film, tra i quali troviamo Walk of Shame e In a World, e la troveremo anche nel cast di Dog Days ed Instant Family; nell'ultimo film citato si troverà spalla a spalla con star del calibro di Rose Byrne e Mark Wahlberg.

Come riporta Deadline, la Notaro interpreterà il ruolo del Capo Ingegnere Denise Reno, impegnata a bordo della U.S.S. Hiawatha. Al momento i dettagli sulla sua partecipazione allo show sono scarsi, e non sappiamo a quanti episodi prenderà parte: oggi come oggi non si conosce nemmeno la data dell'esordio della seconda stagione, ma confidiamo nel fatto che venga comunicata a tempo debito. Sappiamo però a chi verrà affidata la première, e su quali argomenti si incentrerà la narrazione.





