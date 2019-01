La serie animata su Deadpool potrebbe non essere 'morta' del tutto

Ricorderete sicuramente che FX Networks e Marvel stavano sviluppando una serie d'animazione vietata ai minori dedicata al personaggio di Deadpool, con l'attore Donald Glover impegnato come sceneggiatore e potenziale showrunner.

Poi, però, improvvisamente, lo sviluppo della serie è stato interrotto e Donald Glover ha abbandonato il progetto per divergenze creative. “A causa di divergenze creative, FX, Donald Glover, Stephen Glover e Marvel Television hanno deciso di comune accordo di non proseguire con lo sviluppo della serie animata Marvel’s Deadpool. FX non sarà più coinvolta nel progetto. FX e Marvel continueranno la loro attuale collaborazione sul piccolo schermo” si leggeva sul comunicato stampa diffuso da FX qualche mese fa.

Ora Rob Liefeld, creatore di Deadpool, sembra aver dato nuova speranza al progetto, sebbene non sia chiaro se Glover sarà di nuovo coinvolto o meno. Intervistato a riguardo, Liefeld ha spiegato di "non avere informazioni interne" come avrebbe voluto ma che un executive della Marvel gli ha detto "non preoccuparti Robert, ti daremo un cartoon su Deadpool". Questo cosa vuol dire? Che un cartoon è di nuovo in fase di sviluppo? E se sì, per quale network? Di nuovo FX o qualcos'altro?

Per ora ne sappiamo davvero poco e, sebbene sia Liefeld ad aver fatto tali dichiarazioni, non possiamo confermare lo sviluppo di un nuovo cartoon finché non arriverà un comunicato stampa.