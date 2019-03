La serie reboot The Twilight Zone si mostra in due imperdibili trailer

Sebbene il debutto sia previsto per la settimana prossima, la piattaforma CBS All Access ha rilasciato i trailer di due episodi del reboot. Nel primo video, il cui episodio è intitolato “The Comedian”, le star sono Kumail Nanjiani e Tracy Morgan, mentre nel secondo, “Nightmare at 30,000 Feet”, sarà il turno di Adam Scott.

La nuova serie sarà prodotta dai CBS Television Studios in associazione con la Monkeypaw Productions del premio Oscar Jordan Peele e alla Genre FIlms di Simon Kinberg. Peele, Kinberg e Marco Ramirez sono saliti a bordo del progetto anche in veste di produttori esecutivi – affiancati da Win Rosenfield ed Audrey Chon – e di collaboratori per la premiere dello show.

Il primo serial di The Twilight Zone portava gli spettatori in un’altra dimensione, una dimensione che coinvolgeva vista, udito e mente allo stesso tempo. Creato da Rod Serling, questo si trattava di un viaggio in una meravigliosa terra di immaginazione, un racconto sviluppatosi su CBS nell’arco dal 1959 al 1964. Nel 1983 è la volta di Steven Spielberg, il quale produsse una versione cinematografica con alto budget dal titolo Twilight Zone: The Movie, produzione che vedeva celebri nomi in cabina di regia come John Landis, Joe Dante e George Mille (oltre allo stesso Spielberg). Lo show è stato rivitalizzato dal network negli anni ’80 e sviluppato per ben tre stagioni.

Troverete i trailer dei due episodi in questione in calce alla notizia, pubblicati dal profilo ufficiale Twitter. Appuntamento al 1° aprile per la distribuzione dei primi due appuntamenti.