La serie di romanzi su Darby Holland diventa un progetto televisivo

La serie di romanzi dedicata a Darby Holland è stata opzionata per una serie televisiva, svela l'autorevole Deadline. Il produttore Mark R. Harris ha acquisito i diritti di sfruttamento della serie firmata da Jeff Johnson attraverso la sua società, la The Harris Company.

Sarà Kate Orsini (The Honor List) ad occuparsi della sceneggiatura del serial mentre Harris sarà il produttore. L'acquisizione di Harris arriva dopo una guerra per accaparrarsi i diritti dei romanzi di Johnson durata un bel po'; il primo libro della serie, titolato Lucky Supreme, è stato distribuito negli Stati Uniti d' America lo scorso aprile ed è stato nominato "crime dell'anno" da Medium.

Ambientato ad Old Town, Portland Oregon, la serie segue Darby Holland che gestisce un venerabile studio di tatuaggi e guida la sua talentuosa crew di disadattati in guerra contro dei criminali d'arte. Non è la prima volta che Harris tenta di portare i lavori di Johnson in live-action: aveva provato anni fa ad adattare delle sue opere in film senza successo.

Harris si è detto felice di esser stato in grado di acquisire l'opera di Johnson per adattarla finalmente in televisione.