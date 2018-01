La serie di The Gifted è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione!

Come accennato in un nostro recente articolo, il futuro di The Gifted appariva abbastanza incerto, in quanto gli ascolti dello show si erano quasi dimezzati, calando da 4.8 milioni di spettatori a 2.8 milioni soltanto. Con questo rinnovo, FOX ha però dimostrato di credere nella serie e di voler investire in un’altra stagione almeno, permettendo ai servizi di streaming e all’home video di raggiungere sempre più spettatori.



Nel corso dei più recenti episodi, The Gifted ha utilizzato sempre più la lore degli X-Men, menzionando non solo il celebre gruppo supereroistico, ma introducendo addirittura personaggi come Ahab, le Sorelle Stepford, e presentando riferimenti al supervillain noto come Magneto. Durante l’imminente season finale, uno dei protagonisti dello show scoprirà infatti di essere imparentato al noto criminale e, a giudicare dagli spoiler, si accingerà a seguirne le orme... Quali conseguenze avrà questa sua decisione sulla Rete dei Mutanti e sui già tesi rapporti con l'homo sapiens?

Negli Stati Uniti, il prossimo episodio The Gifted sarà trasmesso il 15 gennaio su FOX, mentre in Italia la serie riprenderà la regolare programmazione a cadenza settimanale il prossimo 24 gennaio.