La serie TV Krypton sta per ospitare Doomsday: guai in arrivo per Superman?

Un nuovo video promozionale per la serie TV Krypton ci dà qualche anticipazione su ciò che vedremo negli episodi futuri. Una delle prime cose degne di nota è la presenza di Brainiac, interpretato nello show dall'attore Blake Ritson, che ci prepara all'introduzione di un altro personaggio molto importante per le vicende di Superman: Doomsday.

In questo trailer, Brainiac può essere visto per la prima volta con il suo costume intero mentre ci spiega che la temibile creatura aliena non farà altro che portare il caos nelle vicende dei nostri eroi. Inoltre viene confermata la presenza dei viaggi nel tempo, tematica molto discussa dopo gli ultimi episodi della serie TV e la comparsa dell'attore Colin Salmon.

Lo showrunner Cameron Welsh ha confermato inoltre che il misterioso personaggio interpretato da Salmon, dopo essersi rivelato come il figlio di Lyta Zod, è in realtà il generale Zod, uno degli acerrimi nemici di Superman.

A questo punto è chiaro come la serie TV abbia intenzione di riprendere quanto successo nel quarto episodio, in particolare per quanto riguarda Brainiac, ma l'introduzione di tre dei nemici storici di Superman pone un grosso interrogativo su come si svilupperanno i fatti nei prossimi episodi.

Krypton andrà in onda il 25 aprile su Syfy.