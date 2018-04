La sesta stagione di Arrow si chiuderà in una maniera totalmente inaspettata

Mentre ci avviciniamo inesorabilmente alla fine della sesta stagione di Arrow, lo showrunner Marc Guggenheim ha annunciato che i fan potranno aspettarsi un qualcosa di totalmente diverso da quanto visto nelle precedenti stagioni, senza però andare troppo nello specifico. La puntata finale andrà in onda il 17 maggio sulla CW.

Queste le dichiarazioni, effettuate nel corso di un'intervista ai microfoni di Entertainment Weekly: "Si tratta di un finale molto insolito. Concluderemo la sesta stagione con un cliffhanger, ma non nel senso tradizionale del termine come accaduto lo scorso anno. Direi che si tratta di una via di mezzo tra il cliffhanger della prima stagione e quello della quinta".

Marc ha poi aggiunto: "Abbiamo alcune sorprese nelle nostre maniche. Ci sono delle cose, dei colpi di scena senza precedenti non solo per Arrow, ma anche per gli altri show dei supereroi DC".

Affermazioni alquanto importanti, dunque, che lasciano un punto interrogativo sul futuro di Oliver Queen e sulla sua permanenza a Star City, soprattutto dopo che John Diggle (David Ramsey) ha deciso di abbandonare la sua squadra al termine di un'accessa discussione su chi avrebbe dovuto indossare il cappuccio del vigilante.

Considerando il ruolo che Diggle ha sempre giocato nello show - stando dalla parte di Oliver sin dall’inizio della serie - questa novità avrà delle gravi conseguenze anche su Green Arrow che, dopo aver perso il resto della squadra durante il finale di mid-season della stagione corrente, si ritroverà completamente solo. Ora che Thea e Roy hanno lasciato la città, che accadrebbe se Oliver perdesse anche Felicity?

In attesa di scoprire tutto questo, vi ricordiamo che Arrow è stato rinnovato per una settima stagione dalla CW, assieme agli altri show dell'Arrowverse.