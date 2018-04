La showrunner di Jessica Jones, Melissa Rosenberg, parla dell'evoluzione di Malcom!

La showrunner Melissa Rosenberg spiega l'evoluzione del personaggio di Malcolm tra la prima e la seconda stagione di Jessica Jones. Attenzione agli spoiler, se non avete visto la serie Marvel/Netflix!

Cerchiamo di capire se il ragazzo tornerà all'ovile la prossima stagione. Come gli altri spettacoli di Marvel-Netflix, Jessica Jones ha una serie di personaggi ricorrenti che danno una mano all'eroe - eroina in questo caso - principale. La seconda stagione di questo serial ha introdotto alcuni volti nuovi che, probabilmente, vedremo di nuovo, ma il team di Jessica continua a essere composto da Trish Walker, Jeri Hogarth e Malcolm Ducasse. Le due stagioni dello show fino ad ora hanno visto l'evoluzione di Jessica e il suo percorso per superare il trauma; al contempo, anche Malcolm ha seguito una linea simile.

Nella seconda stagione di Jessica Jones, Kilgrave ritorna come "manifestazione" creata dalla psiche di Jessica, ma avrebbe potuto facilmente fare la stessa cosa con Malcolm. Malcolm è un eroinomane che veniva costantemente manipolato da Kilgrave. Come Jessica, ha dovuto superare il fatto di aver subito intensi abusi e deve quindi cercare anche lui di trovare la sua strada. Nella nuova stagione dello show infatti, finalmente vediamo il personaggio uscire dall'ombra e tentare di formare la propria identità.

Screenrant riporta che la showrunner della serie, Melissa Rosenberg, ha detto che la storia di Malcolm, il suo arco narrativo generale cioè, ha riguardato in particolare la sua crescita e il perseguimento di un percorso personale:

"Il personaggio di Malcolm rappresenta una storia di formazione. Penso che si stia evolvendo, che stia diventando uomo. Parte di questo processo riguarda andare per il mondo e fare esperienze diverse, interagire con persone diverse e imparare da da loro. Penso che sia un buon momento per lui. Una porta è stata lasciata aperta. Vedremo se tornerà o meno all'ovile."

Chissà cosa succederà nella terza stagione, allora!

Jessica Jones è disponibile con le prime due stagioni su Netflix!