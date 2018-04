La showrunner di Supergirl promette che il finale della terza stagione sarà straziante

Questa notte Supergirl tornerà finalmente dalla lunga pausa forzata cui la rete The CW l’ha costretta nelle ultime nove settimane, ma sebbene il finale di stagione sia ancora molto lontano, il network ha già anticipato qualcosa che potrebbe non piacere ai fan della coppia “KaraMel”.

Intervista da TV Line circa l’imminente ritorno dello show su The CW, la co-showrunner Jessica Queller ha invero preoccupato i molti fan di Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) e Mon-El (Chris Wood): “È una di quelle strazianti storie d’amore sventurate dove… Non so cosa posso dirvi a riguardo, ma siamo davvero contenti di avere l’opportunità di scavare più a fondo nel loro legame e di portare alla luce quello che si cela sotto la superficie. Vogliamo assicurarci che quei personaggi siano onesti circa i loro sentimenti senza dover mantenere della barriere”.

Come i fan già sanno, Kara e Mon-El hanno avuto una relazione complicata sin dal principio. Inizialmente c’era il problema rappresentato dalle diversi culture che caratterizzavano Krypton e Daxam, i loro rispettivi pianeti d’origine. Questo faceva sì che i due fossero in costante disaccordo e che addirittura si punzecchiassero di continuo. Col tempo, però, sono riusciti a superare le loro differenze e sono diventati una coppia, finché Mon-El non è stato costretto ad abbandonare la Terra.



Lo scorso anno, quando Rhea e la sua gente invase la Terra, Supergirl, Mon-El e Lena Luthor non poterono far altro che “inquinare” l’atmosfera terrestre col piombo, rendendo l’intero pianeta tossico per il popolo di Daxam. Nel tentativo di sopravvivere, Mon-El dovette dunque lasciare il nostro mondo e Kara si convinse che il suo innamorato fosse morto da solo, tra le stelle, finché questi, nel corso della stagione in corso, non è tornato dal futuro in cui era stato catapultato.



La gioia di Kara al suo ritorno ha però avuto breve durata, poiché Mon-El, durante i sette anni trascorsi in un futuro assai lontano, da cui pensava di non poter tornare indietro, si è sposato con Saturn Girl. La già complicata situazione si è aggravata ulteriormente quando il ragazzo, prima della pausa invernale, ha confermato a sua moglie di provare ancora qualcosa per Kara. È stata proprio quella rivelazione a spingere Saturn Girl a confessare al marito il vero motivo per cui la Legione dei Super-Eroi si trovi nel presente: una missione segreta di cui erano al corrente soltanto lei e Brainiac 5.

Nonostante la coppia ne abbia già passate tante, Queller ha rivelato che i due dovranno affrontare quello che la co-showrunner ha definito un finale “straziante”. Queste le sue parole: “C’è molto altro in arrivo. Mon-El giocherà un ruolo molto importante da qui al finale, e sarà al centro di una situazione straziante”.

Secondo voi riusciranno Kara e Mon-El a tornare assieme o dovranno separarsi di nuovo?

Supergirl va in onda ogni lunedì sulla rete statunitense The CW.